Ekonomide rüzgâr tersine döndü! Büyüme ihracat, CDS ve enflasyonda tarihi iyileşme

Türkiye'de enflasyondan dış ticarete, imalattan CDS'ye, iş gücü verilerinden borsaya kadar çeşitli göstergelerde 2025 sonunda ve bu yılın ilk günlerinde son dönemin en iyi verileri kaydedildi. Ekonomik verilerdeki olumlu göstergeler, 2026 yılına yönelik hedef ve beklentileri artırdı.

MİLLİ GELİRDE REKOR

2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüyen Türkiye ekonomisi, 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor. 2024'te 1 trilyon 260 milyar dolar olan milli gelir, 1 trilyon 538 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

TİCARET TAM GAZ

Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artan ihracat, 26.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdı. 2025 ihracatı OVP hedefiyle uyumlu olarak 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

CARİ İŞLEMLER HESABI POZİTİF EĞİLİMDE

Mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle 2025 sonunda milli gelire oranla yüzde 1.4 civarında öngörülen cari açık, sürdürülebilir seviyelerini korudu. Cari işlemler hesabı Ekim'de 457 milyon, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 7 milyar 28 milyon dolar fazla verdi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ekim'le beraber arka arkaya 4 aydır pozitif eğilimini devam ettirdi.

DEZENFLASYON SÜRÜYOR

Türkiye'de ekonomik birçok göstergede rekor veriler ortaya çıkarken; enflasyondaki düşüş trendi de devam ediyor. Aralık 2025'te TÜFE, yüzde 30.89 ile yıllık bazda 49 ayın en düşük seviyesine indi. "Hizmet enflasyonu" yüzde 43.99 ile 44 ayın, "kira enflasyonu" yüzde 61.61 ile 34 ayın, "temel mal enflasyonu" yüzde 17.71 ile 60 ayın, "giyim ve ayakkabı enflasyonu" yüzde 5.79 ile 55 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

İŞSİZLİK 31 AYDIR TEK HANE

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2025'te 0.1 puan artışla yüzde 8.6 olarak tespit edildi.

EŞİK DEĞERE YAKLAŞILDI: İSO

Türkiye İmalat PMI Anketi'nin Aralık sonuçlarına göre endeks, aylık bazda üst üste ikinci kez artarak 48.9'a yükseldi.



CDS SON 7 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Ülkenin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204.5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetleri önemli ölçüde azalırken, daha uygun koşullarla dış finansmana erişim imkanı arttı.