Bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek ve yarım kaç TL? 7 Ocak altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. 7 Ocak’ta altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın 6.162 TL seviyelerinde işlem görürken çeyrek altın 10.374 TL yarım altın ise 20.748 TL’den satılıyor. Ons altın yüzde 1’e yakın geriledi. İşte güncel fiyatlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları 7 Ocak sabahına düşüşle başladı. Serbest piyasada gram altın 6 bin TL'nin üzerinde seyrini sürdürürken çeyrek ve yarım altın da geriledi. İşte güncel alış-satış rakamları...
Bugün altın ne kadar oldu?
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|6.164,34
|6.165,21
|22 Ayar Bilezik
|5.752,98
|5.799,22
|Altın (ONS)
|4.458,29
|4.458,84
|Altın ($/kg)
|142.480,00
|142.500,00
|Altın (Euro/kg)
|166.769,00
|166.792,00
|Cumhuriyet Altını
|41.009,00
|41.354,00
|Yarım Altın
|20.568,00
|20.756,00
|Çeyrek Altın
|10.284,00
|10.378,00
|Reşat Altını
|41.041,47
|41.386,95
|Kulplu Reşat Altını
|41.043,69
|41.389,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.739,31
|6.007,23
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.499,97
|4.500,60
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.473,11
|4.623,89
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|101.592,29
|103.210,48
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|205.724,38
|209.725,73
|Gremse Altın
|101.592,29
|103.909,56
|Ata Altın
|41.906,82
|42.962,00
|Tam Altın
|40.636,92
|41.436,72
|Külçe Altın ($)
|146.550,00
|146.650,00
|Has Altın
|6.133,52
|6.134,39
|Hamit Altın
|41.041,47
|41.386,95
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 OCAK
CANLI DÖVİZ KURU 7 OCAK