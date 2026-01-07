PODCAST CANLI YAYIN

Bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek ve yarım kaç TL? 7 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. 7 Ocak'ta altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın 6.162 TL seviyelerinde işlem görürken çeyrek altın 10.374 TL yarım altın ise 20.748 TL'den satılıyor. Ons altın yüzde 1'e yakın geriledi.

Altın fiyatları 7 Ocak sabahına düşüşle başladı. Serbest piyasada gram altın 6 bin TL'nin üzerinde seyrini sürdürürken çeyrek ve yarım altın da geriledi. İşte güncel alış-satış rakamları...

Bugün altın ne kadar oldu?

Altın Türü Alış Satış
Altın (TL/Gr) 6.164,34 6.165,21
22 Ayar Bilezik 5.752,98 5.799,22
Altın (ONS) 4.458,29 4.458,84
Altın ($/kg) 142.480,00 142.500,00
Altın (Euro/kg) 166.769,00 166.792,00
Cumhuriyet Altını 41.009,00 41.354,00
Yarım Altın 20.568,00 20.756,00
Çeyrek Altın 10.284,00 10.378,00
Reşat Altını 41.041,47 41.386,95
Kulplu Reşat Altını 41.043,69 41.389,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.739,31 6.007,23
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.499,97 4.500,60
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.473,11 4.623,89
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 101.592,29 103.210,48
Kapalı Çarşı Beşli Altın 205.724,38 209.725,73
Gremse Altın 101.592,29 103.909,56
Ata Altın 41.906,82 42.962,00
Tam Altın 40.636,92 41.436,72
Külçe Altın ($) 146.550,00 146.650,00
Has Altın 6.133,52 6.134,39
Hamit Altın 41.041,47 41.386,95

