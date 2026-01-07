arsaVev 2025’i yüzde 107 büyümeyle kapattı!

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şirketin 2025 yılını değerlendirdi, 2026 hedeflerini açıkladı. Türkiye'deki satış ofislerinin sayısını 15'e çıkardıklarını belirten Öztürk, toplam 11 projede 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Öztürk, "Bu performansla yılı bir önceki yıla kıyasla yüzde 107 büyüme ile kapattık. 2026'ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz" dedi. Atina'da geliştirdikleri yeni projenin Avrupa pazarındaki ilk yatırım modelleri olduğunu belirten Öztürk, "Satış ofislerini yalnızca işlem yapılan alanlar olarak görmüyoruz, bu alanlar markamızın duruşunu yansıtan temas noktaları. Yeni açılan Berlin ofisiyle ise önemli operasyonel bir kazanım elde ettik. Artık arsa ve konut ihracatını doğrudan kendi kurumsal yapımızla yönetmeye başladık" dedi. arsaVev'in Accor Group çatısı altındaki Mövenpick markası ile Balıkesir projesi için hayata geçirdiği otelin yaşam ve yatırım anlayışını yeni bir boyuta taşıdığını aktaran Öztürk, bu iş birliği ile Balıkesir projesinin hem yaşam hem de yatırım değerinin yükseleceğini ifade etti.

Haber: Ezgi Acer