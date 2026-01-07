Akaryakıt fiyatları | 7 Ocak benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında 7 Ocak tablosu netleşti. İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 53.17 TL, motorin litre fiyatı 54.58 TL, LPG litre fiyatı ise 29.03 TL'den işlem görüyor. Benzine ve motorine ise indirim bulunmuyor. İşte il il akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt piyasasında 7 Ocak itibarıyla beklenen tablo kesinleşti. Yeni günde pompa fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam kararı öne çıkmazken sürücüler tabelaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 53,17 TL, motorin 54,58 TL, LPG ise 29,03 TL seviyesinden satılıyor.
7 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.58 TL
- LPG litre fiyatı: 29.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin litre fiyatı: 52.97 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.38 TL
- LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.58 TL
- LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.33 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
- LPG litre fiyatı: 28.85 TL
Kaynak: AA arşiv foto