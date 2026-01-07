Akaryakıt piyasasında 7 Ocak itibarıyla beklenen tablo kesinleşti. Yeni günde pompa fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam kararı öne çıkmazken sürücüler tabelaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 53,17 TL, motorin 54,58 TL, LPG ise 29,03 TL seviyesinden satılıyor.