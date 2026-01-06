Sosyal yardımlar arttı! 65 yaş ve bakım aylıkları yükseltildi

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 5 bin 390 lira ödenirken; bu tutar 6 bin 393 liraya yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Burada gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle 9 bin 358 liraya çıktı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım desteği de 13 bin 879 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içindeki kişi başı gelir sınırı da 18 bin 716 liraya ulaştı.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükselecek.

HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım 11 bin 702 liradan 13 bin 879 liraya çıkacak.

AİLELERE SED DESTEĞİ

Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek de yüzde 18.6 artırılacak. Okul öncesi çocuk için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 592, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 889, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 548, yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 866 liraya yükselecek.

