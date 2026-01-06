Ocak zammı netleşti! Emekli ve memurun maaşı yeniden hesaplandı

20 milyonu aşkın kişinin merakla beklenen Ocak zammı Türkiye İstatistik Kurumu 'nun açıkladığı enflasyon verileriyle ortaya çıktı. 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 11.2 çıkmıştı. Aralık ayında da TÜFE yüzde 0.89 arttı. Böylece 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.19 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 6.85 enflasyon farkıyla yüzde 18.6'ya ulaştı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

TABAN AYLIĞA YANSIDI

Bu zam oranı Ocak ödeme dönemi itibariyle aylıklara yansıtılacak. Memur emeklilerine ayrıca bin lira taban aylık artışı yapılacak. En düşük emekli aylığı memurlarda 22 bin 672 liradan yüzde 18.6 zam ve taban aylık artışıyla birlikte 27 bin 772 liraya çıkarken, SSK ve Bağ-Kur'lularda 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin de yüzde 12.19 artışla 18 bin 939 liraya yükseltilmesi gündemde. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 12.19 artmış olacak.

NASIL UYGULANACAK?

Ocak zammı emeklilerin kök aylığına yansıtılacak. Yeni kök aylık üzerinden yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme hesaplanacak. Yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara Hazine desteği verilecek. En düşük ödeme taban aylığa tamamlanacak. DUL VE YETİME DE VAR

Ocak zammı dul ve yetimlere de uygulanacak. SSK ya da Bağ- Kur'dan ölüm aylığı alanların kök aylıklarına yüzde 12.19, Emekli Sandığı'ndan alanlara yüzde 18.6 artış yansıtılacak. Taban aylıkta yapılacak artış da dul ve yetimlere hisseleri oranında uygulanacak. NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK'lılar 17-26, Bağ-Kur'lular 25-28 Ocak arasında yeni aylıklarını hesabında görecek. Memur emeklilerine ise zam farkı yatırılacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ GÜNCEL ÖDEME TABLOSU

