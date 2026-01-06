Memur maaşları yükseldii! En düşük aylık 61 bin lirayı aştı

Yaklaşık 4 milyon memurun Ocak ayı zam oranı yüzde 11 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 18.6'ya ulaştı. Bu artış hem maaşlara hem başta aile yardımı olmak üzere ek ödemelere de yansırken, ayrıca bin lira taban aylık artışı da var. Böylece en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi. Zamla birlikte bu aydan itibaren öğretmenler (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmenler (1/4) 81 bin 219, polis memurları (8/1) 81 bin 617, hemşireler (5/1) 74 bin 770 lira maaş alacak.