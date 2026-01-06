Memur maaşları yükseldii! En düşük aylık 61 bin lirayı aştı
Kamu görevlilerinin zammı bu ay hem maaşları hem aile yardımını yükseltti. En düşük maaş 61 bin 890 lirayı buldu.
Yaklaşık 4 milyon memurun Ocak ayı zam oranı yüzde 11 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 18.6'ya ulaştı. Bu artış hem maaşlara hem başta aile yardımı olmak üzere ek ödemelere de yansırken, ayrıca bin lira taban aylık artışı da var. Böylece en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi. Zamla birlikte bu aydan itibaren öğretmenler (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmenler (1/4) 81 bin 219, polis memurları (8/1) 81 bin 617, hemşireler (5/1) 74 bin 770 lira maaş alacak.
2 ÇOCUKLUYA 4.543 TL
Memurlara çalışmayan eşleri için her ay verilen eş yardımı 2 bin 660 liradan 3 bin 154 lira 63 kuruşa çıktı. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 693,94 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 346,96 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 4 bin 543 liraya çıktı. Ayrıca toplu sözleşme ikramiyesi de 827,33 liradan 981,21 liraya ulaştı.
FARK DA VERİLECEK
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. 14 günlük zam farkı da yatırılacak
SEYYANEN ZAM TALEBİ
MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, memurlarda emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylıklara seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Yalçın, diğer beklentilerini de şöyle açıkladı: "Çalışma barışı ve ücret dengesi için kamu personel sisteminde çalışma yapılmalı. 4688 sayılı Kanun evrensel normlara uygun hale getirilmeli."