Enflasyonda tarihi düşüş! Son 6 yılın en düşük Aralık rakamı

Türkiye enflasyonu düşürmeyi sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Aralık'ta yüzde 0.89 ile piyasa beklentisinden daha az arttı. Son 6 yılın en düşük Aralık enflasyonu gerçekleşirken, yıllık enflasyon da yüzde 30.89 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

EN ÇOK EĞİTİMDE

Son 49 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana yaşanan düşüş 44.56 puana ulaştı. TÜİK verilerine göre, 2025'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66.27 ile eğitim grubunda görüldü. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunda yıllık artışlar gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28.31, ulaştırmada yüzde 28.44 ve konutta yüzde 49.45 oldu. Yıllık enflasyonun en düşük olduğu grup ise yüzde 6.5 ile giyim ve ayakkabı olarak tespit edildi. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2025'te en fazla fiyat artışı yüzde 11.38 ile taze balıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32.95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.

KİRA ORANI % 34.88

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı da ortaya çıktı. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerine en çok yüzde 34.88 artış yapılabilecek.



Bu yıl yüzde 20'nin altına inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. 2026'da enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini, 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz.



Dezenflasyon genele yayıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2025 enflasyonu bir önceki yıla göre 13.5 puan azaldı ve dezenflasyon genele yayıldı. 2026'da destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyat artışları ve arz yönlü politikalar, dezenflasyona katkı sağlayacak.



Fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir. Dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdüreceğiz.

