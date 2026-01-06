Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış! Günü rekor düzeyde tamamladı: İşte en çok işlem gören hisseler

BIST 100 endeksi, güne 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.732,40 puanı, en yüksek 12.032,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 374,01 puan ve yüzde 2,94 artışla 13.113,48 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,18, hizmetler endeksi yüzde 2,13, mali endeks yüzde 1,81 ve sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 17'si geriledi 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.