Borsa İstanbul rekor tazeledi! BIST 100 dört ay sonra zirvede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içinde makroekonomik verilerin olumlu sinyaller vermesi ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin azalmasının destek vermesiyle yaklaşık 4 ay sonra yeniden rekor tazeledi. Yıla 11 bin 296 puandan başlayan BIST 100 endeksi, yılın ilk işlem haftasında 11 bin 726 puanla rekor seviyeyi gördü. Kapanışı da rekor seviye olan 11 bin 702 puandan yaptı. İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, "Geçen haftadan gelen iyimserlikle birlikte dün piyasa beklentisinin altında gelen TÜFE verisi endeksi destekledi" dedi. Pariterium Danışmanlık'ın kurucusu İsmet Demirkol ise "Enflasyonun Aralık ayında yüzde 0.89 olmasıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler borsadaki yükselişleri destekledi" diye konuştu. Demirkol, CDS'teki düşüş eğiliminin de borsadaki yukarı yönlü harekette etkili olduğunu söyledi.



YILIN İLK GONGU ÇALDI

Talep toplama sürecini tamamlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin payları, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende, "Yenilenebilir enerji sektörü, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip" dedi.

