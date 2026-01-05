Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı! 14 ilde daha hak sahipleri belli oluyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bu hafta 14 ilde daha hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerinin yapılacağını duyurdu. Proje kapsamında, 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı.

3 İLDE HAK SAHİPLERİ BELLİ

İlk kuralar 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekilirken, Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralarla hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün Siirt ve Van, yarın Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli illerinde kura çekimleri gerçekleştirilecek.



KENTSEL DÖNÜŞÜME 'YIKIM' STANDARDI

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artması mevcut eski binaların yıkımını gerektirirken, yıkım esnasında can ve mal kaybı yaşanmaması için yeni tedbirler alındı. Buna göre; yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak.



İŞTE TAKVİM



5 Ocak: Siirt, Van

6 Ocak: Mardin, Ağrı

7 Ocak: Batman, Iğdır

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

Haber: Barış Şimşek