Türk sanayisi ihracatta tarih yazdı!

Türk sanayi sektörü, 2025'te 194.8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 15 sektörden 6'sı 2025'te ihracat rekoru kırdı. Söz konusu dönemde, otomotiv endüstrisi 41.5 milyar, elektrik ve elektronik 17.7 milyar, mücevher sektörü 7.9 milyar, savunma ve havacılık sanayisi 10 milyar, iklimlendirme sanayisi 7.4 milyar, gemi yat ve hizmetleri de 2.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. 2025 yılında savunma ve havacılık sanayisi yüzde 48.8, gemi yat ve hizmetleri yüzde 17.4, otomotiv endüstrisi yüzde 11.6, elektrik ve elektronik sektörü yüzde 6.4, mücevher sektörü yüzde 5.8 ve iklimlendirme sanayisi de yüzde 3.5 ihracat artışı kaydetti.

