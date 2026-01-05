TOGG hız kesmedi! Avrupa’da büyüme mesajı verdi

TOGG, 2025'te 39 bin 20 adet T10X ve T10F'i kullanıcılarla buluşturarak, kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıdı. Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemini Avrupa'da da büyütmek üzere 2025'te birçok önemli kilometre taşına ulaştıklarını belirten Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Akıllı otomobillerimiz, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yarından sonranın teknolojileri üzerinde çalışan şirketimiz Trutek ile mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Bir derinleşme ve olgunlaşma yılı olarak gördüğümüz 2026'da da geleceğin teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Geçen yıl T10X'ten sonra T10F'in kullanıcılarla buluştuğunu, her iki modelin de Euro NCAP'in güvenlik testlerinden 5 yıldız aldığını, Avrupa yolculuğunun başladığını hatırlatan Tosyalı, "Almanya'da Kasım ve Aralık'ta 240 satış sözleşmesi yapıp, yıl sonu itibarıyla 144 aracımızı teslim ettik. Trumore uygulamamızı indirenlerin sayısı Almanya'da 50 bin kişiyi aştı" diye konuştu.

