Memur ve emeklinin ocak zammı bugün netleşiyor!

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık enflasyonunu açıklamasıyla maaşların ne kadar artacağı belli olacak. 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine bu ay yansıtılacak zammı gösterecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen zammına eklenecek enflasyon farkı da bu 6 aylık oran üzerinden hesaplanacak. Memurlara ve memur emeklilerine ayrıca bin lira taban aylık artışı da yapılacak.