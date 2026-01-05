Kira zam hesabı güncelleniyor! TÜİK 2026 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Bugün enflasyon verilerinin netleşmesiyle sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için uygulanabilecek zam oranı da kesinlik kazanacak. 2026 Ocak ayında konut ve iş yeri kiralarında yapılabilecek artışların üst sınırı TÜFE verilerine göre belirlenecek.
2026 Ocak döneminde uygulanacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Bu açıklamanın ardından Ocak 2026'da geçerli olacak azami kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.
Kira Zammı Hangi Orana Göre Hesaplanıyor?
Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Mevzuata göre, kira artışlarında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranı üst sınır olarak kabul ediliyor.
Bu kural hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli olup, ev sahibi ve kiracı arasında yapılacak artış bu oranı aşamıyor.
Örnek Kira Artışı Hesaplaması
Mevcut kira bedeli: 15.000 TL
Kira artış oranı: %35,91
Bu orana göre zam tutarı 5.386,5 TL oluyor.
Zam sonrası yeni kira bedeli ise 20.386,5 TL olarak hesaplanıyor
Ocak ayında açıklanacak TÜFE verileriyle birlikte, 2026 yılına ilişkin kira artış oranı da kesinleşmiş olacak. Gözler şimdi TÜİK'in paylaşacağı enflasyon rakamlarında.