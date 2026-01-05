Bakan Kacır açıkladı! KOSGEB ile 793 işletmeye 12.9 milyar liralık finansman sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 çağrılarının tamamlandığını belirterek, "Yılın 3. döneminde 793 işletmenin 12.9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte 2 bin 440 KOBİ 38.4 milyar lira finansmana erişmiş olacak" dedi. Kacır, program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurguladı.

