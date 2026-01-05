Bakan Işıkhan açıkladı: Engelli ve eski hükümlülere 124 milyon liralık istihdam desteği verilecek...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025'in üçüncü döneminde 288 projeye destek olduklarını, 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini bildirdi. İş kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına girmek isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirten Işıkhan, "Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan" diye konuştu.

