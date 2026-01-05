Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren 2026’da raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin ilk setinin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. 2026 içinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız" ifadesini kullandı. Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak trenin iç donatısında sona yaklaştıklarını ve ince işlerini yaptıklarını vurguladı.

ULAŞIMDA ENGEL YOK

Seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldığını kaydeden Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında kullanabilecekleri wi-fi erişimi, yiyecek ve içecek otomatları ve mutfak bölümü olacağını aktardı. Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak."