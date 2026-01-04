Trafikte kasko alarmı! Her 10 araçtan 7’si sigortasız..

Trafikte her 10 aracın neredeyse 7'si kaskosuz yola çıkarken bu durum kış aylarında artan trafik kazaları nedeniyle krize dönüştü. Trafikte güncel verilere göre 32.5 milyonu aşkın araç bulunurken 2025 yılının 11 ayında bu araçların yalnızca 8.7 milyonu kasko poliçesi yaptırdı. Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, geçtiğimiz yıla oranla sigorta prim tutarlarının ortalama yüzde 15 civarında artmasını beklediklerini, araç tipine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama kasko ücretlerinin ise 17 bin lira seviyelerinde gerçekleşeceğini anlattı.

Haber: Barış Şimşek