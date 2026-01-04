KOSGEB’ten girişimciye 2 milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır KOSGEB eliyle girişimcilere yönelik Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği'nin başvurularının başladığını anlattı. Program kapsamında 2 milyon liraya kadar destek sağlandığını ifade eden Kacır, "Bu programla imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025'te 2.4 milyar lira destekledik. 2026'da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi. Başvurular ise 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Haber: Mehmet Fahri Özkan