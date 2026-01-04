Kira zam hesabı güncelleniyor! TÜİK 2026 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

(Takvim Foto Arşiv)

Kira Zammı Hangi Orana Göre Hesaplanıyor?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Mevzuata göre, kira artışlarında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranı üst sınır olarak kabul ediliyor.