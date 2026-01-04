Helal Akreditasyon Kurumu düzenlemesi yürürlüğe girdi! Helal belgesi ihlaline milyonluk para cezası geldi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan tebliğ yürürlüğe girdi. Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, yeniden belirlendi. Buna göre, bu idari para cezalarının alt limiti 286 bin 206 lira 9 kuruş, üst limiti ise 2 milyon 862 bin 69 lira oldu. Belirlenen miktarlar ise 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.

