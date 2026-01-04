Ev hizmetlerinde sigorta primleri güncellendi! Gündelikçi ve kapıcı çalıştıranlar yeni yılda daha fazla ödeyecek...
Bakıcı, gündelikçi, bahçıvan gibi ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var. Yeni yılla birlikte primler de güncellendi. İşte detayları...
Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri yeni yılla birlikte güncellendi. Bu sigortalar için ödenecek prim tutarlarına yeni asgari ücretin yanı sıra yeni prim düzenlemeleri de yansıdı. Bu yıl itibarıyla malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işveren payı 1 puan artarak yüzde 20'den yüzde 21'e çıktı. Ayrıca imalat sektörü dışındaki tüm iş yerlerinde çalışan işçiler için sağlanan 4 puanlık işveren primi desteği 2 puana indi. Bu uygulamadan gündelikçi ve kapıcı çalıştıranlar da etkilenecek.
2 PUAN İNDİRİM
Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. Bu yıl işçinin günlük ücretinin yüzde 38.75'i oranında prim yatırılması gerekiyor. Günlük brüt asgari ücret bin 101 lira. Buna göre; ayda 10 gün çalıştırılan işçi için 4 bin 266 lira 38 kuruş, 30 gün çalıştırılan işçi için ise 12 bin 799 lira 13 kuruş prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Primlerini düzenli ödeyenler ise 2 puanlık indirimle yüzde 36.75 oranında prim yatıracak. 10 gün çalıştıran 4 bin 46 lira 18 kuruş, 30 gün çalıştıran 12 bin 138 lira 53 kuruş ödeyecek. Ayda 10 günden fazla çalışanlar eksik günlerini tamamlayabiliyor, kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bu da günlük 17,34 liraydı. Bu yıl 22,02 lira olarak uygulanacak. İsteyen çalışanlar emeklilik primlerini kendisi yatırabiliyor. Bunun için aylık 8 bin 451 lira prim ödenmesi gerekiyordu. Bu yıl bu tutar 11 bin 65 lira olacak. Eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.
KOLAY SİGORTA
Aynı yerde 10 günden fazla sigortalı çalışanların sigortası e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet'te kolay işverenlik bölümüne girerek "Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin formu" doldurmak gerekiyor. İşveren ve işçi tarafından imzalanan form, işverenin bağlı bulunduğu ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor. Formda, işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı ve ne kadar ücret alacağına ilişkin bilgiler isteniyor. Kolay işverenlik uygulaması sayesinde her ay prim hizmet belgesi düzenlemek ve buna bağlı olarak damga vergisi vermek gerekmiyor.
MESAJ DA YETİYOR
10 günden az çalışanların da sigortasını e-Devlet'ten yapmak mümkün. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayrıca ayın hangi gününde çalışılacağı bilgisinin her bir gün için ayrı SMS'le gönderilmesi gerekiyor.