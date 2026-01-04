Emekli maaşında dört farklı senaryo konuşuluyor! En düşük ücret 19 bin TL'ye çıkması bekleniyor...

4 farklı enflasyon senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bu şekilde olacak 3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yüzde 30'luk enflasyon beklentisine yaptığı vurguya göre de 6 aylık enflasyon yüzde 11.42 olurken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

4 farklı enflasyon senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bu şekilde olacak 4- AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı enflasyon beklenti anketine göre ise aralık ayı enflasyonu yüzde 0.96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 olacak. Buna göre, yüzde 12.17 seviyesinde şekillenecek 6 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı 18 bin 935 TL'ye yükselecek.

4 farklı enflasyon senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bu şekilde olacak REFAH PAYI HAMLESİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl aradaki fark refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşacak yüzde 6.5'lik fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrilecek. Refah payı verilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 19.64'lük artışla 16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye çıkmış olacak. Refah payı konusu yarın gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.

4 farklı enflasyon senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları bu şekilde olacak MEMURLAR NE ALACAK?

Memur maaşlarına toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor.