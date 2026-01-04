Emekli maaşında dört farklı senaryo konuşuluyor! En düşük ücret 19 bin TL'ye çıkması bekleniyor...
Milyonlarca emeklinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonunda. Tablonun netleşmesine bir gün kala, masada 4 farklı senaryo var. Buna göre en düşük emekli aylığının 19 bin liraya çıkması bekleniyor. İşte o senaryolar
Asgari ücret zammının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin gözü yapılacak zam oranında. Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonunuyla birlikte zam tablosu netlik kazanacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04, eylülde yüzde 3.23, ekimde yüzde 2.55 ve kasımda yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Yarın ise aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak.
Emekli maaşlarında konuşulan tahminleri Sabah'tan Önder Yılmaz açıkladı:
FARKLI SENARYOLAR VAR
1- Maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre aralık ayı enflasyonu 1.08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.
2- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.28 olacak. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL olacak.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yüzde 30'luk enflasyon beklentisine yaptığı vurguya göre de 6 aylık enflasyon yüzde 11.42 olurken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 808 TL'ye çıkacak.
4- AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı enflasyon beklenti anketine göre ise aralık ayı enflasyonu yüzde 0.96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 olacak. Buna göre, yüzde 12.17 seviyesinde şekillenecek 6 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı 18 bin 935 TL'ye yükselecek.
REFAH PAYI HAMLESİ
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl aradaki fark refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşacak yüzde 6.5'lik fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrilecek. Refah payı verilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 19.64'lük artışla 16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye çıkmış olacak. Refah payı konusu yarın gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.
MEMURLAR NE ALACAK?
Memur maaşlarına toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor.
1- MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyonu tahmini 1.08 olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı 7.07 olarak hesaplanacak. Toplam zam oranı ise 18.84 olarak gerçekleşecek. Bugün itibarıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL. Böylece en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL'ye 1.000 TL'lik seyyanen zamla bu rakam 61 bin 17 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak.
2- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı 6.93 olacak. Toplam zam oranı 18.79 en düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1.000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yüzde 30'luk enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyon farkı 6.11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17.79 olarak gerçekleşecek. 1.000 TL'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 60 bin 487 TL, üniversite mezunu en düşük memur ise 62.977 TL olacak.
4- AA Finans'ın anketine göre aralık enflasyonu yüzde 0.96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 çıkarsa, memur ve memur emeklileri yüzde 6.96 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 1873 zam alacak. Buna göre, en düşük memur maaşı 59 bin 962, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 62 bin 472 TL'ye yükselecek.
MEMUR EMEKLİLERİ KAÇ TL ALACAK?
Yüzde 18.79'lik senaryoya göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Yüzde 18.84'lük enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise en düşük maaş seyyanen zamla birlikte 27 bin 943 TL'ye yükselmiş olacak. Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27 bin 705 TL'ye çıkacak. Yüzde 18.73'lük senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 26 bin 918 TL, 1000 TL'lik seyyanen zamla 27 bin 918 TL olacak.