ASELSAN yatırımcısını uçurdu! Yüzde 220 kazançla piyasa değeri 1 trilyon lirayı aştı

2025 yılı hisse performansları incelendiğinde, yatırımcısına yüzde 220 kazandıran ASELSAN, küresel ölçekte birçok savunma şirketini geride bıraktı. Şirket, Borsa İstanbul'da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk firma oldu. ASELSAN, yılı 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle kapatırken, BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumuna yükseldi. Yüksek teknolojiye dayalı savunma çözümleri geliştiren şirket, radar, elektronik harp, elektro-optik gibi alanlarda sınırlı sayıda firmanın sahip olduğu üretim kabiliyetleriyle öne çıktı.

