MTV ödeme dönemi başladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı. Son ödeme tarihi 2 Şubat olarak belirlendi. Söz konusu vergi, Dijital vergi dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Ödemeler için bankaların büyük bölümü 3 taksit fırsatı sunuyor.

