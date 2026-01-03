Brent petrol fiyatı 3 Ocak | Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin, LPG...
Akaryakıt fiyatlarında yeni tablo 3 Ocak 2026 itibarıyla netleşti. Bugün Brent petrol fiyatı 60,75, dolar, İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 53.15 TL, motorin litre fiyatı 54.46 TL ve LPG litre fiyatı 29.03 TL olarak pompaya yansıdı. İşte il il fiyat listesi...
Akaryakıt piyasasında son rakamlar 3 Ocak 2026 itibarıyla belli oldu. Brent petrolün varil fiyatı 60,75 dolar seviyesinde seyrederken güncel pompa fiyatları da netleşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 53,15 TL'den, motorinin litresi 54,46 TL'den, LPG ise 29,03 TL'den satışa sunuluyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM GELDİ Mİ?
Benzine ve mazota (motorine) gelen zam 1 Ocak gece yarısı pompaya yansıdı.
Benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış yapıldı.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 3 OCAK 2026
- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 53.15 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.46 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29.03 TL
- İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.94 TL
- İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.25 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28.40 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 3 OCAK 2026
- Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.97 TL
- Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.43 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 3 OCAK 2026
- İzmir'de benzin litre fiyatı: 54.30 TL
- İzmir'de motorin litre fiyatı: 55.76 TL
- İzmir'de LPG litre fiyatı: 28.85 TL
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent petrol fiyatları 3 Ocak cumartesi günü sınırlı düşüşle 60,75 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Önceki kapanışını 60,85 dolardan yapan Brent petrol, yüzde 0,16'lık gerilemeyle dikkat çekti.
Kaynak: AA arşiv foto, Takvim arşiv foto