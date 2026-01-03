Brent petrol fiyatı 3 Ocak | Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin, LPG...

Akaryakıt piyasasında son rakamlar 3 Ocak 2026 itibarıyla belli oldu. Brent petrolün varil fiyatı 60,75 dolar seviyesinde seyrederken güncel pompa fiyatları da netleşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 53,15 TL'den, motorinin litresi 54,46 TL'den, LPG ise 29,03 TL'den satışa sunuluyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…