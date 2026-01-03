BİM 3-9 Ocak indirim kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Bakliyat, meşrubat dip fiyatta

BİM 3-9 Ocak tarihleri arasında geçerli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta bakliyat, atıştırmalık ve meşrubat ürünlerinde dikkat çeken dip fiyatlar öne çıkıyor. Temel gıda ürünlerinden içeceklere kadar birçok kalemde cazip fırsatlar bugünden itibaren BİM raflarında yerini aldı.