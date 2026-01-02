Yatırımcının ve düğün yapacakların vazgeçilmezi altın zirvede!

Yatırım araçlarının 2025 yılı getiri şampiyonu belli oldu. Geride bıraktığımız 2025 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı yüzde 101.75 ile gram altın oldu. 2024 yılı sonunda 2 bin 975 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025'in son gününde 6 bin 2 liradan işlem gördü. Yıllık getiride gram altını yüzde 100.52 ile Cumhuriyet altını takip etti. 2024 yılını 20 bin 180 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının fiyatı da 2025'in sonunda 40 bin 464 lira oldu. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 21.07 olurken, euronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36.68 yükseliş görüldü. BIST 100 endeksinde ise yıllık artış yüzde 14.56 oldu.

