Türkiye'nin havacılıkta yükselişinin önüne geçilmiyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 2025'te 84 milyon 406 bin 50 yolcuyla dünyanın en yoğun havacılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi. İstanbul Havalimanı'nın "gökyüzünde lider, dünyada merkez" konumda olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanımız, 2025'te 549 bin 6 uçuş ve 84 milyon 406 bin yolcuyla dünyanın en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yüzde 5.07'lik yolcu artışı, Türkiye'nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun en somut göstergelerinden biri oldu."

