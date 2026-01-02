Türk Telekom'dan dev hamle! Yavru vatana fiber internet

Türkiye ile KKTC arasında fiber optik altyapının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere ulaştırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü onaylandı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'den denizaltı kablolarla güçlü fiber ağımızı ulaştırdığımız KKTC'de şimdi de işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü, Türk Telekom'un gerçekleştirecek olması bizim için büyük bir gurur. Bu dönüşüm, yalnızca bir altyapı yatırımı değil, sürdürülebilir kalkınmayı, dijital eşitliği ve ortak refahı önceleyen uzun soluklu bir gelecek vizyonudur" dedi. Onaylanan fiber optik protokolü ile KKTC'deki işletmelere ve hanelere fiber internet götürülecek. Türk Telekom CEO'su Şahin, 'Bu, bizim için gurur' dedi.

