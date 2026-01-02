Tarsim kapsamı genişletildi! Oranlar yüzde 20 arttı

Yılın başından itibaren geçerli olacak yeni TARSİM düzenlemesiyle birlikte, tarım ve hayvancılıkta sigorta kapsamı üretici lehine önemli ölçüde genişletildi. Genel sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanırken, açık alanda yetiştirilen meyvelerdeki don zararı ve köy bazlı verim sigortası gibi kritik alanlarda bu destek oranı yüzde 50'den 70'e kadar çıkarıldı. Bitkisel üretimde artık sadece doğal afetler değil, yaban hayatından kaynaklanan zararlar da teminat altına alındı.

Haber: Rana Büyüktaş