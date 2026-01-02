Sigortacılıkta yeni düzenleme: Deprem sigortasında teminat artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin liradan 2 milyon 95 bin liraya yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konut için 9 bin 884, diğerleri için 6 bin 590 liraya çıkarıldı. Tebliğin 2. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi, "Asgari prim tutarı risk grubuna göre 1. gruptan 7. gruba sırasıyla 1.951, 1.737, 1.474, 1.384, 1.038, 740 ve 505 TL'den az olamaz" şeklinde değiştirildi.

