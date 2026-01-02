Kira istinası 58 bin TL oldu! Engellilerin vergi indirimleri yükseltildi!

Bu yıl gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları belli oldu. Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yüzde 25.49 olan yeniden değerleme oranında artırıldı. 2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 1 milyon 200 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 500 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

YEMEKTE 330 TL

Ayrıca, yemek parası istisna tutarı KDV dahil 330 liraya, 126 lira olan yol parası istisna tutarı da 158 liraya çıktı. Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Kira gelirlerindeki 47 bin lira olan istisna tutarı 58 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 120 bin lira istisna tutarı 150 bin liraya, arızi kazançlardaki 280 bin lira istisna tutarı 350 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 22 bin liraya çıktı.

ENGELLİLERİN VERGİ İNDİRİMLERİ YÜKSELTİLDİ

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşların gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergi dışı bırakıldı. Engellilik derecesine göre aylık 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 3 bin, 7 bin ve 12 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2 milyon 873 bin 900 liraya yükseltildi.