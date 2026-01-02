Günlük kiralık evlere yeni karar! Bakanlığa belge numaraları verecekler

Kayıt dışı kısa süreli kiralama yapan işletme ve şahıslara yönelik yeni tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmadan kısa süreli kiralanan konutların elektronik ortamda ilan verilerek tanıtımı, pazarlaması ve satışının yapılması yasaklandı. Yeni tebliğe göre, ilan verilmesi aşamasında işletmelerin belge numaralarının bakanlığa ait veri tabanı üzerinden doğrulanması ve bu belge numaralarına ilanda yer verilmesi zorunlu kılındı. Belgesiz işletme ya da izin belgesi olmayan konutlara ilişkin ilan verenler hakkında her bir ilan için idari yaptırım uygulanacak.

Haber Murathan Yıldırım