Asgari ücret zammı sonrası fırsatçıların etiket oyunu! Vatandaşa çağrı: Önce kontrol sonra şikayet
Asgari ücret zammı ceplere girmeden etiket fırsatçılığı başladı. Ürünleri indirimli gibi gösterip zam yapan bile oldu. Ticaret Bakanlığı, sıkı denetimlerle fırsatçılara ceza yağdırırken; restoran ve kafeler de fahiş fiyatta marketleri aratmadı.
Asgari ücret zammı fırsatçı işletmelerin iştahını kabarttı, restoranlardan marketlere fiyatlar cepleri yaktı. Tüketiciler, ya indirim ibareli olmasına rağmen daha yüksek fiyattan satılan aldatmacalı etiketlerle ya da fahiş zamlarla karşılaştı. Asgari ücret artışının açıklanmasının ardından fırsatçıları engellemek için harekete geçen Ticaret Bakanlığı da 30 büyükşehirde 5 bini aşkın marketi ve 1.2 milyonu aşkın etiketi denetledi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 7 bin 233 ürün için de idari işlem süreci başlatıldı.
'FIRSATÇILIK KLASİĞİ'
Etiket aldatmacasını "Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız çirkin bir fırsatçılık klasiği" sözleriyle değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, geçen yıl da asgari ücret artışı açıklandıktan sonra benzer durumun yaşandığına dikkat çekti. Yapılan haksız artışın üstüne bir de Şubat ayında zamlar vatandaşın cebine yansıdıktan sonra ikinci bir zam eklendiğini anlatan Ağaoğlu, "Bu sene de benzer bir tablo görülebilir" uyarısını yaptı. Tüketici şikayetlerini örneklerle anlatan Ağaoğlu, "346 liralık bir tereyağın 1 günde 399 liraya çıkarıldığını gördük. Bir peynir ürünü 139 liradan bir anda 189 liraya çıkarken, bir diğer peynir ürününün fiyatı da 190 liradan 320 liraya yükseldi. Online platformlarda da benzer bir durum var. Standart fiyatı 134 lira olan bir detarjanı 'kampanyalı ürün' adı altında 170 lira yapmışlar. İndirimli gibi pazarlayıp zam yapıyorlar" dedi.
ESAS ARTIŞ RESTORANLARDA
Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise yapılan haksız artışları 'ticari ahlaksızlık' olarak adlandırdı. Esas artışın restoran ve kafelerde olduğunu söyleyen Deniz, şöyle konuştu: "Son 5 yıldır her asgari ücret kararından sonra market endeksi çalışması yapıyoruz. 9 ilde 7 marketten fiyat alıyoruz. Haksız fiyat değerlendirmesi yapıp Bakanlığa iletiyoruz. Son 2 yıldır denetimlerimizde istisnalar dışında etiketlerde ciddi bir fiyat artışı tespit etmedik. Bunun nedeni Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı sıkı denetimler. Kafe, restoran gibi diğer işletmelerde çok daha fazla artış oldu."
TÜKETİCİ NE YAPMALI?
Ticaret Bakanlığı denetimlerine ek olarak en etkili ve kapsayıcı denetim yapacak kesimin tüketiciler olduğunu söyleyen Ağaoğlu, tüketicilerin olası mağduriyetleri önlemek için yapmaları gerekenleri şöyle anlattı: "Özellikle tüketicimiz etiketlerde bulunması zorunlu olan fiyat değişiklik tarihini kontrol etmeyi ihmal etmemeli. Asgari ücretin açıklandığı 23 Aralık'tan sonra etiketlerde fiyat aykırılığı gördükleri taktirde o etiketin fotoğrafını, şayet satın aldılarsa etiketle birlikte fişin de fotoğrafını eklemek suretiyle Haksız Fiyat Artışı (HFA) Şikayet Bildirimi üzerinden veya HFA mobil uygulamasından Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilirler. Ayrıca aynı şekilde fiş ve etiket fiyatını eklemek suretiyle internet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak aradaki farkın kendisine ticari avans faiziyle iadesi için talep oluşturabilirler."
ŞİKAYET NOKTALARI
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi
Tüketici Hakem Heyeti
ALO 175 Tüketici Hattı
CİMER
Haber: Ezgi Acer