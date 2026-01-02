Asgari ücret zammı sonrası fırsatçıların etiket oyunu! Vatandaşa çağrı: Önce kontrol sonra şikayet

Asgari ücret zammı fırsatçı işletmelerin iştahını kabarttı, restoranlardan marketlere fiyatlar cepleri yaktı. Tüketiciler, ya indirim ibareli olmasına rağmen daha yüksek fiyattan satılan aldatmacalı etiketlerle ya da fahiş zamlarla karşılaştı. Asgari ücret artışının açıklanmasının ardından fırsatçıları engellemek için harekete geçen Ticaret Bakanlığı da 30 büyükşehirde 5 bini aşkın marketi ve 1.2 milyonu aşkın etiketi denetledi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 7 bin 233 ürün için de idari işlem süreci başlatıldı.

'FIRSATÇILIK KLASİĞİ' Etiket aldatmacasını "Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız çirkin bir fırsatçılık klasiği" sözleriyle değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, geçen yıl da asgari ücret artışı açıklandıktan sonra benzer durumun yaşandığına dikkat çekti. Yapılan haksız artışın üstüne bir de Şubat ayında zamlar vatandaşın cebine yansıdıktan sonra ikinci bir zam eklendiğini anlatan Ağaoğlu, "Bu sene de benzer bir tablo görülebilir" uyarısını yaptı. Tüketici şikayetlerini örneklerle anlatan Ağaoğlu, "346 liralık bir tereyağın 1 günde 399 liraya çıkarıldığını gördük. Bir peynir ürünü 139 liradan bir anda 189 liraya çıkarken, bir diğer peynir ürününün fiyatı da 190 liradan 320 liraya yükseldi. Online platformlarda da benzer bir durum var. Standart fiyatı 134 lira olan bir detarjanı 'kampanyalı ürün' adı altında 170 lira yapmışlar. İndirimli gibi pazarlayıp zam yapıyorlar" dedi.