Antalya rekor kırdı! En fazla ziyaretçi alan ülkeler arasında 3'üncü sırada

Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya'ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu rakamla Antalya, 2024 yılının ardından 2025'i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı. Bakan Ersoy, Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1.17 oranında artış gösterdiğini ifade ederek, ziyaretçi hareketliliğinin yıl geneline yayıldığını vurguladı. 2025 yılında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk üç sırada yer aldı. Bakan Ersoy, elde edilen verilerin Antalya'nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu kaydetti.