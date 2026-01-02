Anne ve bebek ürünlerine sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı'nca, 2026 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi. Anne ve bebek ürünlerinin sıkı denetimi için Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı. Yapılan denetimlerde ürünlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde gümrük idaresine ve bakanlığa bilgi verilecek. İthal ürünlere ilişkin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Firmanın ithalat yetkisi de 1-12 ay arasında askıya alınacak.

