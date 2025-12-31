Türkiye Sigorta'dan Gazze'ye büyük destek!

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Dünya İyilik Günü vesilesiyle başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlar, Kızılay 19. İyilik Gemisi ile Mersin Limanı'ndan hareket ederek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapmaya başladı. Kampanya kapsamında, Türkiye Sigorta'nın ve Türkiye Sigorta çalışanlarının desteğiyle Gazze'ye 9 bin 834 gıda kolisi ulaştırıldı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Gazze'ye ulaşan her bir koli, bir ailenin kapısını çalan bir umut mesajı niteliğindedir. Umarım 7 tırı aşan yardım malzemelerimizle yardımlarımız Gazze halkına bir nebze umut olsun" dedi.

