Tarımsal desteklerde yeni dönem başlıyor! Katsayı sistemiyle kadın ve genç üreticiye avantaj geliyor
Tarımsal desteklemeler artık temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği gibi kategoriler altında katsayı sistemiyle hesaplanacak. Destek tutarları, belirlenen katsayı değerinin ilgili birimlerle çarpılması sonucu ortaya çıkacak. Kadın ve gençlere kapalı ortam üretimlerinde katsayı avantajı olacak.
Giriş Tarihi:
Tarımsal desteklemeler artık temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği gibi kategoriler altında katsayı sistemiyle hesaplanacak. Destek tutarları, belirlenen katsayı değerinin ilgili birimlerle çarpılması sonucu ortaya çıkacak. Kadın ve gençlere kapalı ortam üretimlerinde katsayı avantajı olacak.
Haber: Rana Büyüktaş