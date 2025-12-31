Savunmada dev ihracat! TUSAŞ HÜRJET için İspanya ile 2.6 milyar euroluk anlaşma imzaladı

Savunma sanayinde her geçen gün yeni bir başarıya imza atan Türkiye, İspanya ile, TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ihracatına yönelik 2.6 milyar euro değerinde anlaşma yaptı. İspanya'ya 30 HÜRJET teslimatının 2028'in son çeyreğinde başlaması ve 2036'ya kadar devam etmesi planlanıyor. HÜRJET 2026'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatların ardından da İspanya'nın uçakları teslim edilmeye başlayacak. İspanya'ya ihraç edilen HÜRJET'ler TUSAŞ tesislerinde üretilecek. Halihazırda 2 prototipi olan ve ağır testlerden geçen HÜRJET, gerektiğinde pilot yetiştirecek, gerektiğinde silahla donatıp harp sahasına gidebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN