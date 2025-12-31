PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı tarihi seviyeye ulaştı! 2025’te seyahat trafiği zirveyi gördü..

İstanbul havalimanları 2025’i rekorlarla tamamladı. İstanbul Havalimanı 84 milyon, Sabiha Gökçen ise 48 milyon yolcuyla en yüksek seyahat trafiklerine ulaştı

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı tarihi seviyeye ulaştı! 2025’te seyahat trafiği zirveyi gördü..

İstanbuk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 2025'te düzenlenen geliş ve gidiş seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan 2024'te toplam 80.4 milyon kişi seyahat ederken, 2025 yıl sonu itibarıyla yolcu sayısı 84 milyona ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2024'te 41.4 milyon kişiyi taşırken, 2025'te 48 milyon yolcuya hizmet verdi. İki havalimanı da bu yıl hizmet verdikleri yolcu sayılarıyla tüm zamanların en yüksek seyahat trafiğine ulaştı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, yıl sonu itibarıyla havalimanından 547 bin uçuş gerçekleştirildi. 330'un üzerinde destinasyona uzanan uçuş ağıyla hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın yolcularının yüzde 48'i uzun menzilli uçuş yapan transfer yolculardan, yüzde 52'si ise varış ve kalkış yolcusundan oluştu.

1 GÜNDE 282 BİN YOLCU
Açıldığı günden bu yana en yüksek yolcu ve uçuş trafiği rekorlarına 2025'te ulaşan İstanbul Havalimanı'nda, 18 Temmuz'da bin 707 uçuşla bir günde gerçekleştirilen en yüksek uçuşa, 2 Ağustos tarihinde ise 282 bin 835 yolcuyla en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.

