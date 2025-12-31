İşsizlikte tek hane serisi sürüyor! 1 ayda 75 bin kişi is sahibi oldu

İşsizlik oranı Kasım'da, önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.6 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 31 aya çıktı. Kasım'da istihdam edilenlerin sayısı önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bine yükselirken, işgücü de 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işsizlik oranının 2028'de yüzde 7.8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da attıkları her adımda istihdam kapasitesini ve işgücünü daha iyi bir seviyeye yükseltmek için gayret ettiklerini kaydetti.

