Emekli olmayı düşünenler dikkat! Son gün bugün!

Emekli olmayı düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesinin tarihi maaşta etkili oluyor. Dilekçeyi 2024 yılında verenlerin emekli maaşı 2025'te verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla olmuştu. Bu yıl yani 2025'te emekli olacaklar ise 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3-4 arası avantaj elde edebilecek. Dilekçesini 2026'ya bırakanlar ise kıdem tazminatındaki artış avantajını değerlendirebilecek. Özel sektörde çalışanlar bugün saat 17.00'ye kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'da tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak. SGK emeklilik dilekçesini verme tarihinin, kişinin ilk maaşını ne zaman alacağını ve maaş tutarını doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Tarih seçimi dikkatli yapılmalı" uyarısında bulundu.

