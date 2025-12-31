Doğal gazda 2026 tarifesi netleşti! Abone bağlantı bedeli 8 bin lira
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Karara göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak. Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.
