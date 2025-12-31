Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Karara göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak. Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

