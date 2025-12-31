2026’da akıllı sayaç dönemi başlıyor! 4 milyon sayaç ücretsiz değişecek

2026'da milyonlarca ev, apartman ve iş yerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kullanılacak. Bu dönüşüm, vatandaşlara elektrik giderlerini anlık görme, faturalarına internet üzerinden ulaşma ve arızaların kısa sürede çözülmesi gibi avantajlar sağlayacak. MASS dönüşümü ile vatandaşlar elektrik faturalarının arttığı yüksek kademeye geçiş sürecini de kontrol edebilecek. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sayaçların tüketicilere herhangi bir maliyet yansıtılmadan yenileneceğini belirterek, "MASS ile uyumlu sayaç dönüşümüne 1 Mart 2026 itibarıyla başlıyoruz" dedi. Erdoğan, 2026'da yaklaşık 4 milyon sayacın değiştirilmesini öngördüklerini söyledi.

Haber: Barış Şimşek