2026 ajandası ortaya çıktı! Ailelere vatandaşlık maaşı ve evlilik kredisi desteği geliyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı ajandasında önemli projeler yer alıyor. Vatandaşlık maaşından evlilik kredisine, 10 yıllık nüfus koruma hamlesine kadar dev projeler 2026 yılında hayata geçecek. İşte takvimde yer alan o dev projeler:

DOĞUM İZİNLERİ ARTIYOR

Bakanlık, "Aile ve Nüfusun Korunması On Yılı (2026-2035)" stratejisini 2026'da başlatacak. Düşen doğum hızına karşı hazırlanan eylem planı, doğum izinlerinin artırılması, çocuklu ailelere vergi avantajları ve konut edindirmede öncelik gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

AİLELERE MADDİ DESTEK

Sosyal yardım sisteminde devrim yaratacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, 2026'da somutlaşacak. Pilot illerde başlayacak olan modelin 2027'de tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Hane içindeki kişi başı geliri belirli bir standardın altında kalan ailelere "vatandaşlık maaşı" yatırılacak. Kimin ne kadar yardıma ihtiyacı olduğu ise 2026'da tam kapasiteyle devreye girecek yapay zekâ destekli risk analiz sistemiyle belirlenecek.

YARI ZAMANLI İŞ MODELİ

Kadın istihdamını korumak için 2026 takvimine iki kritik madde eklendi. Kamu çalışanı annelerin, çocukları ilkokul çağına gelene kadar tercih edebilecekleri "Yarım Zamanlı Çalışma" modeli yeni yılda tam uygulama safhasına geçiyor. 0-3 yaş grubu çocuklar için ise mahalle aralarında açılacak erişilebilir kreşlerin sayısı 2026 yıl sonuna kadar artırılacak.



EVLENMEK İSTEYEN GENÇLERE TAM DESTEK

Daha fazla gencin faizsiz evlilik kredisinden yararlanması sağlanacak. Ocak itibarıyla destek tutarı da artacak. Başvurusu anında çiftlerden her ikisinin 18-25 yaş olması halinde 250 bin lira, en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise 200 bin lira kredi alınabilecek.

Haber: Rana Büyüktaş