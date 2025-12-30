PODCAST CANLI YAYIN

Yüzyılın konut hamlesi başladı: Deprem bölgesine 97 bin yeni yuva yapılıyor...

Üç yıl dolmadan 455 bin konutun teslim edildiği deprem bölgesinde bu kez 97 bin 843 yuvanın inşası başlıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek yeni evler, bölgedeki 400 bin vatandaşın daha ev sahibi olmasını sağlayacak.

Yüzyılınkonut hamlesi' olarak da tanımlanan 500 bin sosyal konut projesi, 81 ilde 2 milyona yakın dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak. Proje kapsamında, deprem bölgesindeki 11 ilde de yeni bir inşa seferberliği başlayacak. Kısa süre önce 455 bin deprem konutunu tamamlayıp 2 milyon afetzedeyi güvenli yuvalarına yerleştiren devlet, 11 ilde bu kez 500 bin sosyal konut projesi ile 97 bin 843 konutu daha inşa edecek. Böylelikle yüzyılın konut hamlesindeki her 5 yuvadan 1'i deprem bölgesinde yükselmiş olacak. A

YLIK TAKSİT 6.750 TL
Tüm Anadolu illerinde olduğu gibi, deprem bölgesinde de 1+1 konutlar 1.8 milyon liradan sunulacak. 65 metrekarelik 2+1'ler 2.2 milyon lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin lira olacak. 1+1 konutların aylık taksitleri 6 bin 750 lira olarak duyuruldu. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri de 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

TESLİMATLAR 2027'DE
Kampanya kapsamındaki evler; yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanıyla dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek. Bu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Yalnızca deprem bölgesinde ev sahibi olması beklenen vatandaş sayısının ise 400 bini bulması öngörülüyor.

İLK KURA ÇEKİLDİ

500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin ilki Adıyaman'da yapıldı. Noter huzurunda düzenlenen kura ile asil ve yedek listeler tespit edildi. Kura çekimleri, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek.

İL İL KONUT SAYILARI


Deprem bölgesine kazandırılacak konut sayıları şöyle:


Hatay: 13 bin 289
K.Maraş: 8 bin 195
Malatya: 9 bin 609
Adıyaman: 6 bin 620
Gaziantep: 13 bin 890
Şanlıurfa: 13 bin 690
Diyarbakır: 12 bin 165
Adana: 12 bin 400
Elazığ: 3 bin 825
Osmaniye: 2 bin 990
Kilis: Bin 170

Haber: Murathan Yıldırım

