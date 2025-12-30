Yeni yıl tatilinde otel fiyatları belli oldu! İşte her bütçeye uygun yılbaşı tatilleri...
Yeni yılı farklı rotalarda karşılamak isteyenler için 3 bin 400 liraya da 2 milyon liraya da tatil imkanı var. Mevsimin de etkisiyle kış turizmi destinasyonlarında doluluk oranları artarken; ülke genelinde 750 bin kişilik hareketlilik bekleniyor...
Yeni yıla sayılı günler kala tatil bavulları hazırlanmaya başladı. Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirenler planlarını 4 gün üzerinden yaptı. Bu yılbaşında ülke genelinde aile ziyaretleri de dahil 750 bin kişilik bir seyahat hareketliliği beklenirken, tatil için yurt dışına çıkacak kişi sayısının da 170 bin civarında olacağı hesaplanıyor. Yılbaşında yurt içinde kış tatili tercih edenlerin yanı sıra alternatif destinasyonlarda da hareketlenmeler yaşanıyor.
HERKESE GÖRE VAR
31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 4 günlük tatil planlayanlar için otel fiyatları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Şehirde hareketli bir yılbaşı geçirmek isteyenler için İstanbul'da 2 kişinin 4 günlük konaklama ücreti 6 bin 100 liradan başlayarak 2 milyon 37 bin liraya kadar çıkıyor. Kış tatili yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bölgelerde ise en uygun ücretler 4 bin 800 lira ile Uludağ ve Palandöken'de görülürken; Kartalkaya'da 1 milyon 615 bin liraya bile tatil imkanı bulunuyor. 4 günlük konaklamada daha sıcak bir bölge tercih etmek isteyenler için Antalya'da fiyatlar 3 bin 396 liradan başlarken, 303 bin 850 liraya kadar yükseliyor. Daha sakin ve doğayla iç içe tatil talebi olanlar için Sapanca'da fiyatlar 11 bin 499 liradan başlıyor. Kapadokya'da rakam 11 bin 250 lira ile benzer bir seyir izliyor.
TURİZMCİ MUTLU
Yeni yıl öncesi özellikle kış turizmi destinasyonlarında doluluk oranları bir hayli arttı. Erciyes'te otellerde yüzde 90 doluluk oranı olduğuna vurgu yapan Erciyes A.Ş. Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Günübirlik gelenlerle birlikte 250 bin ziyaretçi gelmesini bekliyoruz" dedi.
Palandöken'deki doluluk oranını ise TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Nuh Şenol, yüzde 90-95 seviyelerinde beklediklerini söyledi.
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinin fiyatları yılbaşı konsepti için 80 bin lira oldu. Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Yusuf Avcı, bu villaların fiyatının yılbaşının ardından yüzde 20-25 düşeceğini kaydetti.
Antalya'da da hareketlendi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Önümüzdeki iki hafta yoğunluk var. Doluluk oranı yüzde 95'in üzerinde" dedi.
Kapadokya'da ise yılbaşı öncesi birçok tesiste doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
TALEP GEÇEN YILI AŞTI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Seyahat acentelerimizden aldığımız bilgiye göre rezervasyon taleplerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10'luk artıştan bahsedebiliriz. Tura çıkacak vatandaşlarımızın yanı sıra yeni yıla ailelerinin yanında girmek amacıyla seyahat eden vatandaşlar da eklendiğinde yılbaşında 750 bin kişilik hareketlilik oluşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 170 bin kişinin de yeni yılı yurt dışında karşılayacağını öngörüyoruz" dedi.
