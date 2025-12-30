Yeni yıl tatilinde otel fiyatları belli oldu! İşte her bütçeye uygun yılbaşı tatilleri...

Fotoğraf (AA)

HERKESE GÖRE VAR

31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 4 günlük tatil planlayanlar için otel fiyatları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Şehirde hareketli bir yılbaşı geçirmek isteyenler için İstanbul'da 2 kişinin 4 günlük konaklama ücreti 6 bin 100 liradan başlayarak 2 milyon 37 bin liraya kadar çıkıyor. Kış tatili yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bölgelerde ise en uygun ücretler 4 bin 800 lira ile Uludağ ve Palandöken'de görülürken; Kartalkaya'da 1 milyon 615 bin liraya bile tatil imkanı bulunuyor. 4 günlük konaklamada daha sıcak bir bölge tercih etmek isteyenler için Antalya'da fiyatlar 3 bin 396 liradan başlarken, 303 bin 850 liraya kadar yükseliyor. Daha sakin ve doğayla iç içe tatil talebi olanlar için Sapanca'da fiyatlar 11 bin 499 liradan başlıyor. Kapadokya'da rakam 11 bin 250 lira ile benzer bir seyir izliyor.