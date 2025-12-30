PODCAST CANLI YAYIN

Turkcell’den dev hamle: 2026 için yapay zeka ve bulutta büyüme hedefi belirlendi

Turkcell, 2025’te gerçekleştirdiği stratejik altyapı yatırımları, 5G frekans ihalesi ve küresel teknoloji devleriyle yaptığı iş birlikleriyle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, 2026 için belirlediği yapay zeka entegrasyonu ve bulut bilişim hedefleriyle büyüme ivmesini artırmayı hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Biz Türkiye’ye bugüne kadar toplam 31 milyar dolar yatırım yaptık. En son yaptığımız 1.2 milyar dolarlık frekans bedelinin üzerine, Google ile yapmış olduğumuz 3 milyar dolarlık yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell sağlayacak” şeklinde konuştu.

